Así de lujosa fue la fiesta de cumpleaños de Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W fue no fue nada discreta a la hora de celebrar su cumpleaños el pasado sábado, dejando ver que en relación a la decoración, atención y muchos otros detalles no escatimó en gastos. Así lo mostró la influencer a través de sus historias de Instagram, al igual que en la de sus invitados, revelando que su fiesta estuvo llena de todo tipo de comodidades y muchos detalles personalizados.

La youtuber celebró por todo lo alto sus 29 años de edad, rodeándose de familia, amigos y una gran cantidad de celebridades locales que disfrutaron de todo lo que la fiesta les ofrecía, desde zonas divertidas para hacerse selfies y grabar videos, pasando por una gran selección de tragos, hasta los artistas invitados que amenizaron la gran reunión.

Comenzando por el lugar del evento, Luisa Fernanda W decidió “economizar” los gastos al realizar su fiesta en Rancho MX, el restaurante que tiene junto a su pareja Pipe Bueno. Nada más llegar al sitio, varios de sus empleados la recibieron con aplausos y una gran alfombra roja. En el interior, el local estaba decorado de manera muy elegante en donde predominaban los tonos rosa, blanco y dorado.

Al entrar, la joven mostró algunos detalles como una atractiva mesa llena de dulces, un carrito de crispetas y de algodón de azúcar, pequeñas cajas de regalos para los invitados, además de enfocar que varios elementos estaban personalizados con su nombre o sus iniciales como los vasos e incluso las botellas de tequila. Sin embargo, en las historias de otros invitados se puede ver que ofrecieron más tipos de bebidas alcohólicas.

En cuanto al apartado musical y de entretenimiento, Luisa Fernanda W también se encargó de “tirar la casa por la ventana” al decorar el escenario del establecimiento con una gran pantalla que mostraba todo tipo de fondos coloridos para amenizar a quienes estarían presentándose para divertir a sus invitados.

Contra todo pronóstico, la primera presentación fue la de Pipe Bueno junto a una banda de mariachis. La creadora de contenido había anunciado que por asuntos de trabajo su pareja no podía estar en su cumpleaños, pero tal parece que logró ingeniárselas para no dejar a un lado la fecha especial de su enamorada. Además, artistas como Yera Music, DJ Jota y Soy Dekko también estuvieron presentes, no solo para festejar sino también para desplegar su talento musical.

Instagram: @luisafernandaw