“Se mueve más un Alka Seltzer en una mazamorra”: critican a Manuela por un video bailando

Manuela Gómez se mantiene bastante activa en sus redes sociales, sobre todo cuando se trata de alguna polémica sobre su vida personal. De vez en cuando sube otro tipo de contenido, como bailes y momentos en los que ella se divierte. Sin embargo, algunos no han estado de acuerdo con lo que ha publicado y la criticaron sin piedad por ello.

Manuela ha sido una de las famosas más polémicas desde que salió en la televisión nacional, pero su personalidad sincera y sin filtro, ha logrado conquistar a más de un seguidor. Ahora que la colombiana decidió compartir un momento donde ella estaba tomada, como afirmó, no paró de recibir malos comentarios. Todo comenzó cuando, de espaldas, subió un video bailando una canción de reguetón. Ella llevaba una pantaloneta gris y un top negro.

A pesar de no tener nada en especial, muchos le respondieron dejándole saber que no sabía bailar nada “Se mueve más un calambre” “se mueve más fila del Bancolombia”. A pesar de estas críticas, ella asegura que ‘ni por las curvas’ le molesta, pues ese día estaba borracha y no era la mitad del swing que tenía para bailar, añadiendo que no tenía por qué demostrar algo.

Este ideo y la respuesta de la creadora de contenido se hizo viral, así que salieron más cometarios del asunto, pero esta vez un poco más positivos, sobre todo resaltando la felicidad que se le veía “La felicidad no tiene precio” “Uyyy nooo. Qué gente para joder esta muchacha” “Sin tapujos, esa es ella” “Prefiero a esta y no a la Calderón” “Yo no veo nada malo en su baile, para mí se mueve bien” fueron algunos de los comentarios de las personas en redes sociales.

Además de eso, ella ha dejado claro que no le importa mucho lo que la gente piense.