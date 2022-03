Manuela Gómez ha revelado que se va del país

No ha sido nada fácil para Manuela Gómez enfrentar varias situaciones que están sucediendo en su vida, por eso mismo suponemos que la ex protagonista de novelas ha tenido que tomar serias decisiones respecto a su futuro y se ha sincerado con sus seguidores a través de sus redes sociales confirmando que estos días no han sido fáciles para ella, ha tenido que salir a tomarse un respiro de lo que está pasando y que finalmente esta decidiendo si irse del país es lo mejor para ella, llevarse sus negocios y su vida finalmente.

“Cuando uno está proyectada a hacer muchas cosas y resulta que no, que todo tu mundo se cae, que tienes que empezar de que y sacar fuerza. Hay cosas que uno piensa y dice ‘no me lo merezco’ soy una mujer extraordinaria, correcta, buena persona, actúo bien, porque si siempre trato de actuar bien, me va como a los perros en misa, pero son cosas de la vida que hay que superar, pero no es fácil ni de un día para otro. He pensado muy seriamente en irme del país igual me llevo el trabajo, seguimos vendiendo, voy a ver como gestiono todas las cosas de mi vida nuevamente. No es de un día para otro, porque si fuera así no volvería a mi casa” afirmo Manuela, lo que por supuesto generó preocupación en sus seguidores.

Muchos otros simplemente se limitaron a desearle buena suerte en su nuevo camino.