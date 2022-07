Aída Victoria Merlano mostró su lado sensible al reunirse con sus fanáticos

Aída Victoria Merlano suele mostrarse en sus redes sociales como una chica sin filtros, muy directa y con un sentido del humor inusual, algo que se ha convertido en su marca. Pero recientemente dejó ver que detrás de su personalidad atrevida se esconde un gran corazón ya que la influencer se mostró muy sensible al interactuar con varios de sus fanáticos que fueron a conocerla en Expobelleza.

La creadora de contenido suele mantenerse en contacto con sus seguidores a través de diversas dinámicas como preguntas y respuestas en Instagram y algunas sesiones en vivo, además de compartir videos que sus fanáticos publican. Pero en esta ocasión todo cambió ya que pudo compartir de manera directa con muchos de ellos.

A través de sus historias de Instagram, Aída Victoria Merlano publicó varias fotos y videos en los que aparece interactuando con muchos seguidores durante su aparición en Expobelleza, tomándose selfies con ellos, hablando de diversos temas e incluso recibiendo regalos. Y fue precisamente este acercamiento que tuvo que la llevó a notar la gran cantidad de personas que apoyan su contenido en las redes sociales.

Pero no solo se limitó a las historias sino que le dedicó una publicación a su experiencia en el evento, mostrando varias imágenes en las que compartía momentos emotivos con varios de sus seguidores. Y entre abrazos, fotos y saludos se puede ver que la joven no pudo evitar derramar algunas lágrimas de la emoción.

Instagram: @aidavictoriam

“Me honra mucho que me abran el corazón y me hagan sentir que en algún momento con alguna palabra les toqué el alma. Hubo una frase que me marcó y fue: ‘un video tuyo me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante’, lloramos, nos reímos, nos abrazamos… Hay tanta gente bonita detrás de la pantalla. Por aquí mucho amor, y en serio de corazón me estoy esforzando por ser mejor para darles lo que se merecen”, escribió en la descripción del video.

Los seguidores de Aída Victoria Merlano también se manifestaron a través de la sección de comentarios del post con mensajes como “Hermosa, mucha humanidad tienes, eso es muy valioso”, “Tu alma sobresale en tus acciones y es lo verdaderamente importante” y “Qué linda tu energía”.