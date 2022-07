Aida Victoria Merlano le calló la boca a quienes aseguran que sus glúteos son operados

Con una ecograma de tejidos blandos inferiores es como la bella Aida Victoria Merlano decidió hacer frente a la ola de señalamientos sobre su cuerpo. Es por ello que desde un consultorio y con la explicación del especialista lo contó todo.

“Desde el amor les comparto los resultados de mis exámenes en los glúteos ❤️ Normalmente nunca le doy importancia a lo que la gente piense o a si me atacan o no”, escribió en primera instancia.

Pero luego indicó que hace unos días alguien la cuestionó al respecto, y ante ello no tuvo más nada que demostrar todo lo contrario a lo señalado. “Pero hace una semana leí un mensaje de alguien que me preguntaba cuáles eran mis biopolímeros y que quién me los había puesto”, indicó.

A la influencer le preocupó de una manera fuerte esto, pues teme principalmente más cuestionamientos y en segundo lugar que quienes le siguen así lo crean y quieran someterse a ese procedimiento.

“Cosa que me hace pensar que el hecho de que alguien me acuse de ‘tener y promocionar’ biopolímeros, no sólo puede desencadenar en ataques, sino en que algunas mujeres caigan en ese infierno creyendo que yo los tengo y no he tenido consecuencias negativas”, agregó.

Por último enfatizó en negar las afirmaciones de estas personas y reiterar que no tiene biopolímeros. Por lo que sugirió a todas las personas que la leen a no someterse a esos procedimientos que les puedan traer consecuencias negativas en su cuerpo.

“No hay biopolímeros buenos; ni los tengo ni los promociono. No olviden que ‘lo esencial es invisible a los ojos’, así que no pongan su vida en riesgo por un par de nalgas. Mucho amor”.