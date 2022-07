Aída Victoria Merlano le mostró su lado más tóxico a sus seguidores

Aída Victoria Merlano no solo se limita a compartir contenido picante y humorístico en sus redes sociales, sino que también le ha contado a sus seguidores varias historias de su vida. Y si bien muchas de ellas han estado cargadas de un fuerte valor emocional, en este caso la joven relató la ocasión en la que ha sido más tóxica con una de sus parejas.

La influencer se ha presentado en sus redes sociales como una chica directa y sin filtros, con un peculiar sentido del humor para contar varias de sus experiencias. Y precisamente a través de todas estas facetas terminó revelando la historia en la que se vio obligada a actuar de manera “tóxica”, todo mientras estaba en compañía de su pareja actual, Naldy.

A través de unas historias de Instagram, Aída Victoria Merlano le relató a sus seguidores uno de sus episodios más tóxicos, profundizando en la vez que tuvo que sacar garras y dientes para reclamarle a una de sus parejas un intento de infidelidad.

“Ya estaba en las últimas de una relación que tuve y le agarro el teléfono al tipo, con esa intuición femenina que una tiene de que ‘ma***a, yo algo me huelo aquí'. Yo nada más vi a la hembra y mi sexto sentido me dijo: ‘ahí hay algo’. Yo miro, me hubiese encantado ver que le dijera: ‘te quiero comer’. Pero no, el tipo le dice ‘¿Dónde estuviste metida todo este tiempo, mi psicóloga?’”, relato la creadora de contenido.

A propósito de esto, Aída Victoria Merlano confesó que dejó salir su lado más tóxico y le sugirió agresivamente a su expareja que buscara una cita con la profesional porque estaba a punto de causarle un gran trauma. Acto seguido, la joven comentó que tomó el celular del sujeto y lo rompió en un ataque de rabia.

“‘Pues mucha terapia que vas a necesitar, malp***do, porque te voy a causar un trauma’. Agarré el teléfono y lo reventé”, concluyó.

Instagram: @aidavictoriam

