Lowe León se ‘agarra’ públicamente con la mamá de Andrea Valdiri

Lowe León ha reaparecido en redes sociales con el tema de Andrea Valdiri y su hija Adhara. A pesar de haber pasado ya varios meses, las cosas entre los dos no se han solucionado, hablando en términos legales, ya que, al parecer, Lowe en un inicio, ni siquiera creía que la pequeña fuera su hija.

Pero la pelea no solamente fue con Andrea, sino con la familia completa. A Lowe lo defendía su esposa, su mamá y su familia completa. Por el lado de Andrea, una de las más involucradas con el tema fue precisamente su madre, quien como leona ha salido hasta en redes sociales hablando del tema.

Ahora, la pelea ha vuelto a ser muy pública y Lowe no se quedó callado ante el tremendo comentario que le hizo doña Carmen. A través de un comentario en Instagram, ella publicó “tantas mentiras. Ahora hablando del amor. El que no respeta a su madre y la trata mal, será buen padre. Tanta hipocresía, hágase un examen de conciencia” afirmó Carmen.

En la mañana siguiente, había un texto bastante largo como respuesta “El examen de conciencia se lo tiene que hacer usted. Usted y su familia negaron mis llamados para saber de la niña ¿Por qué nunca me dieron información? No hablemos de tratar mal cuando con usted han trapeado el piso miles de veces. Y respecto a lo de mi mamá, fue algo similar a la violencia que vivió su hija” afirmó Lowe.

Pero no contento con eso terminó rematando:

“Y quiero que sepan que me vale mond** si me tengo que ir contra el mundo entero y contra todos esos resentidos que no tienen ni put** idea de este calvario porque si de algo estoy seguro es que el día que dicten sentencia y pueda estar con mi hija, todo esto habrá valido la pena”