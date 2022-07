¿Secretos revelados? Trabajadora de Andrea Valdiri contó todo sobre la polémica influencer

La trabajadora de Andrea Valdiri está con ella desde hace cuatro años por lo que sabe todo lo que pasa y deja de pasar en casa de la influencer. Su nombre es Kelly de Ávila Carrasedo, una apasionada de la cocina que tras su aparición en las redes oficiales de Valdiri ha conseguido una comunidad digital que supera los 295 mil seguidores y puede que la cifra cambie próximamente.

Puede leer: Yina Calderón habló de la reputación de Andrea Valdiri

Y es que recientemente Kelly de Ávila Carrasedo utilizó una de los más populares juegos de Instagram, que no es otro que darles a los seguidores la oportunidad de hacer preguntas, para ver cuál de ellas se contestan.

Lo que reveló sobre Andrea Valdiri y su hija

Ante la infinidad de preguntas una de las que más resaltó es si trabaja aún o no con la bailarina. A lo que respondió de manera absoluta que “Yo todavía trabajo con ella, estoy más firme que un gallo fino. Ya tengo cuatro años trabajando para ella, y la quiero mucho”.

Por otra parte reveló que la hija mayor de Valdiri y ella tienen una relación muy especial y que por ende son muy unidas. “Isabella es muy apegada a mí. Cuando me toca descanso ella me pregunta: ‘¿Por qué te vas? ¿Cuándo vienes? ¿Te demoras mucho?’. Pero me toca irme porque también debo atender a mi hijo”, aseguró.

Las operaciones de Valdiri

Otra de las preguntas que hicieron fue sobre si se operaría o no como su jefa, ya que como es sabido Andrea Valdiri suele someterse a procedimientos para el cuerpo. “La verdad, me da como miedo. Prefiero quedarme, así como Dios me mandó”, dijo.

De escándalo en escándalo

Es de recordar que días atrás las redes ardieron con las indirectas y también muy directas que se registraron tras la publicación de Andrea Valdiri en la que la compararon con Yina Calderón.

Y es que una seguidora esta escribió “La Yina Calderón despelucada ja ja ja ja ja ja ja ja” en una de las imágenes en la que Andrea Valdiri aparecía con un peinado un tanto extravagante y en el que contestó “Omitir, hay niveles hermana”.

Como era de esperarse el comentario fue eliminado, pero capturado por una cuenta especializada en farándula que lo publicó.

Sin embargo, pese a esto no pasó para nada desapercibido por nadie, pues en medio de la infinidad de reacciones a la publicación hubo también una muy particular y no es otra que la de la propia Yina Calderón.

La dj no escatimó en sus palabras y se fue contra Andrea Valdiri recordándole algunas cosas del pasado que causaron sensación en el post.

“‘Señora’ claro que sí hay niveles de niveles y el suyo es el más grande, tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un c…. Si había o no hijos, si era o no casado…”, comenzó en su respuesta que la hizo a través de un post desde su cuenta oficial.