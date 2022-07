Contenido para adultos: la fuente de ingresos adicional que Yina Calderón guardaba en secreto

Yina Calderón y sus hermanas dejaron claro que no les interesan las comparaciones. Instagram @oficialdjyinaacalderon

La Dj de guaracha, Yina Calderón, reconocida por protagonizar varios escándalos y momentos bochornosos, esta vez llamó la atención de sus seguidores al confesar que tiene un ingreso adicional que guardaba en secreto: contenido para adultos.

La huilense de 31 años ya había ganado fama como empresaria, pues es bien conocido que tiene un negocio de fajas y productos de belleza junto a su familia. Sin embargo, este ingreso adicional del que habló recientemente, aunque lo hace ya bastante tiempo, no se había atrevido a contarlo.

“Princesas, princesos, necesito contarles algo. Que yo, tal vez, no lo había hecho público porque lo veía como: ‘No, la gente qué va a decir’. Pero pienso que este tipo de temas son totalmente normales. Es muy común, ya es legal, acá no se está haciendo nada ilegal o irrumpiendo alguna norma”, fueron las palabras que utilizó al comienzo de la confesión que publicó a través de historias en su cuenta de Instagram.

Luego de la larga introducción, Calderón finalmente se animó a decir que “para mí no es un tabú el tema, pero tengo que contarles: yo tengo webcam y estamos por abrir otro próximamente. Yo creo que muchos de ustedes saben qué es webcam”.

Finalmente, la mujer aprovechó para hacer una invitación directa a los seguidores que estuvieran interesados en hacer parte de dicho negocio.

“Si usted, chica, está en Bogotá y quiere trabajar con nosotros, les voy a dejar un número de contacto”, dijo la Dj, quien además señaló que no hay restricción de sexo o edad, siempre y cuando sean mayores de edad y tengan la disposición.