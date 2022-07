Lowe León le envió un mensaje a Felipe Saruma dejando claro que él es el papá de Adhara

Ya todos saben lo que pasó entre Lowe León y Andrea Valdiri. Su relación fue bastante pública y la separación igual. Hasta el momento hay muchas cosas que no se saben. Sin embargo, de los dos lados se ha dicho mucho, sobre todo que Lowe no quiso responder, además de tratar mal a la misma Andrea, incluso insinuando que había brujería de por medio.

Luego de la separación de los dos, ‘La Valdiri’ quedó bastante herida y casi que sin creer en el amor. Al principio, se decía que Lowe no creía que Adhara fuera su hija. Antes de que la niña naciera, la comunicación entre los dos se cortó completamente y él jamás se enteró donde nació Adhara, cuando y en donde la registraron.

Andrea finalmente se casó con Felipe Saruma y ha sido el creador de contenido quien se ha encargado de darle el amor de padre que la niña necesita, incluso desde el primer día.

Ahora Lowe, tratando de limpiar su nombre, ha realizado un live con su abogado para aclarar la situación y cómo va el registro de su apellido en el nombre de la niña. En medio de eso, confirmó que por fin Andrea accedió a ponerle el apellido de la niña. Hasta ahora se iniciará un proceso legal para que se logre.

Pero lo que más llamó la atención del caso, es que Lowe no perdió la oportunidad para dejar en claro cuál era el verdadero papá de la niña “yo no me voy a interponer en quién la está criando y todo eso. Por el contrario, pienso que es una persona muy talentosa. No tengo odios, no tengo nada en contra, él no tiene anda que ver en cuanto a mí. Pienso que al contrario está haciendo un rol increíble, que también se lo agradezco. Pero así, en esa solidaridad de hombre, te doy mi versión y es que eso no ha sido así”