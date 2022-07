Así fue el terrible accidente que sufrió Maluma en una lancha

Maluma ha estado bastante activo en cuanto a su carrera profesional, pues ha estado viajando por varias ciudades para presentarse, logrando llenar todos los lugares en donde ha estado. En medio de eso, Maluma también aprovecha para darse algunos paseos y disfrutar de su estadía. Fue precisamente en una de estas en las que Maluma tuvo este accidente que lo dejó sin caminar.

En redes sociales, muchos de los seguidores notaron que había estado reciénteme con Anitta, con quien aparte de tener varias canciones juntos, tienen una gran amistad, incuso hasta romance en algún momento. A esta combinación le pusieron nombre propio “Malunitta” y muchos han muerto de amor, hasta el punto de pedirles que se casen, pues aparte de tener una buena relación, hacen una buena pareja.

Pro definitivamente, lo que más llamó la atención de todo, fue el duro golpe que tuvo Maluma en su pie, pues compartió en sus historias una foto de su dedo sangrando “gracias a Dios no pasó a mayores, pero dolió con cojones. Me resbalé y me golpeé con un tubo en la mitad del dedo gordo y el que sigue. Se me abrió la piel, una belleza”

A pesar de no ser tan grave, el médico que lo atendió afirmó que pudo ser mucho peor de lo que fue. Le pusieron desinfectante y varios esparadrapos para que la herida sanara correctamente.

A pesar de lo duro que fue el golpe y que quedó cojo, Maluma le encontró el chiste a su accidente, afirmando que lo había dejado con un estilo único al caminar. En eso mostró como se estaba alistando para su próximo show en Coruña, al cual dijo que iba con toda la actitud, pues se dio cuenta de que muchos están tremendamente emocionados por verlo.