Sacaron a mujer de un vuelo internacional por el tamaño de sus senos

Mary Sebastian Pickles Magdalene es una influencer de Canadá que ha tenido que vivir una experiencia desagradable al frente de toda la tripulación. La mujer es conocida en redes sociales porque sus senos llegan a pesar 10 kilos, aparte de las múltiples operaciones que se ha hecho en todo su cuerpo.

Lea también: Lowe León se ‘agarra’ públicamente con la mamá de Andrea Valdiri

Esto le ha traído ciertos problemas no solo en las redes sociales respecto a lo ‘impactante’ que puede ser para muchos, sino que ahora afecta su vida física, pues la influencer quiso viajar a Dallas, Estados Unidos, pero no fue posible porque la bajaron antes de siquiera prender motores.

Todo empezó porque la mujer llevaba un top de hacer ejercicio, en donde quedaban un poco expuestos sus voluptuosos senos. Cuando pasó los filtros y se sentó, se puso los audífonos mientras despegaba el avión, pero una azafata se acercó y le pidió que se bajara diciendo que no estaba poniendo la respectiva atención antes las indicaciones de seguridad:

“Obviamente, es la razón por la que me echaron, porque les parecí demasiado explícita, pero eso no es ilegal. Así que tuvieron que decir que era porque estaba durmiendo y no la escuchaba”

Lea también: ¿Empalagosos? Lina Tejeiro y Juan Duque no quieren dejar de publicar su amor en redes sociales

Obviamente, ella no se quedó callada y expuso la situación en redes sociales afirmando que no le parecía justo que pusieran problemas por como la gente va vestida en un aeropuerto “No es correcto elegir a quién se aplican las reglas en función de la apariencia o tipo de cuerpo. La discriminación de cualquier tipo no es un sentimiento agradable para nadie. Si una chica de pecho pequeño usara exactamente lo mismo, no dirían nada”

Muchos afirmaron que quizá al cuento le faltaba una parte “Creo que Mary estaba borracha, probablemente haya algo más en la historia” “Asustando a los pobres niños”