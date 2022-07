‘Se dio a la fuga’: ‘La Jesuu’ escapó de un oficial luego de ser detenida en una moto

En un nuevo suceso que llamó la atención de los internautas, ‘La Jesuu’ volvió a ser centro de atención en redes sociales. Esta vez con un video en el que se le ve manejando una moto y a los pocos minutos es interceptada por dos policías motorizados.

Lea también: Humillaron a la familia Cossio en una tienda Gucci y así reaccionaron

Valentina Ruíz, su nombre de pila, es conocida por protagonizar recientes controversias con otras influenciadoras colombianas. Además, también estuvo presente en una de las ferias de belleza más reconocidas, Expobelleza, en donde se ganó las críticas de muchos por el escándalo que provocó al besarse con otra mujer. La joven ya supera los tres millones de seguidores.

En el video, Ruíz aparece primero comprando una arepa y luego conduciendo mientras canta. En ese momento, dos patrulleros le piden que orille la moto, a lo que ella responde gritando: “¿Pa’ qué? ¿Yo a quién he robado? ¿Qué es lo que yo he hecho en este mundo?”.

A los minutos, se alcanza a escuchar cómo los policías le preguntan por la tarjeta de propiedad del vehículo, además de la licencia de conducción y el uso adecuado del casco. De igual manera, le dicen que podrían llevársela a la estación e inmovilizar la moto. Ante esto, la joven dice que pidió la moto prestada y que “yo no sé de eso, pregúntele a la dueña (…) Esta moto se va, pero para el patio de mi casa”.

También le puede interesar: Todo por clics: Después de pegarle a su esposa, ahora Carlos Feria es acusado de maltrato infantil a su hija

Finalmente, todo termina cuando la mujer se baja del vehículo, les entrega las llaves a los uniformados y se aleja del sitio diciendo: “Aquí les dejo las llaves, un placer haberlos conocido. Si te vi, no me acuerdo. No sé qué va a hacer ella con su moto, pero lo que soy yo, yo la regalé”.

El video ya alcanza las 550.000 reproducciones y en los comentarios se leen palabras en las que apoyan y halagan a la influenciadora, asegurando que “no se compara con nadie más”.