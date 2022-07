Todo por clics: Después de pegarle a su esposa, ahora Carlos Feria es acusado de maltrato infantil a su hija

Los retos virales y las bromas pesadas son el plato de fuerte de muchos creadores de contenido que buscan aumentar su popularidad al conseguir más y más seguidores. Sin embargo, el influenciador Carlos Feria parece no saber cuándo parar. Y es que, tras la polémica mediática en la que se viralizó un video en el que el sujeto empujaba fuertemente a su esposa, ahora en redes sociales no le perdonan los constantes maltratos que vive su hija.

En las últimas horas, Feria ha sido blanco de críticas por un video que recopila varias escenas en las que Feria utiliza a su hija para conseguir clics. La menor de edad, en más de una ocasión se ve molesta. De hecho, en las escenas Feria la escupe y le tira cosas. También llama la atención, que la esposa y madre de la menor hace parte de las dinámicas mientras se ríe de la situación.

El video que automáticamente genera rechazo entre los internautas llegó a tal punto que, varios usuarios etiquetaron a la entidad ICBF que se encarga de velar por los derechos de los niños para que pongan el ojo en la situación. Y sobre el particular, la entidad respondió pidiendo los datos de ubicación y nombres de los padres para evaluar el caso.

¿Qué dicen las redes sociales sobre Carlos Feria y el maltrato a su hija?

Como es costumbre, las reacciones sobre el tema no se han hecho esperar. Una de las principales críticas llegó por parte de la presentadora Mónica Rodríguez quien no dudó en mostrar su rechazo afirmando: “Perdón pero son unos estúpidos. ¿No tienen un poquito de cerebro para evitar usar a los niños para estas situaciones?. Los exponen innecesariamente y ellos tampoco entienden el alcance de “sus bromas”. Rechazo contundente”; En esa misma línea, la cantante Adriana Lucía también se pronunció agregando: “No sé quiénes son estos papás pero sin duda es violencia hacia esa niña indefensa. ¿Cómo puede divertirle a alguien ver cómo maltratan y ridiculizan a una niña? ¡Es casi una bebé por Dios!”; y así muchos otros.

¿Quién es Carlos Feria?

Carlos Feria es un youtuber, influencer y tiktoker colombiano. Actualmente está casado con Adriana Valcárcel, quien en las redes sociales se conoce como AdriLatina. Feria alcanzó la fama al acumular millones de seguidores en la plataforma de videos cortos TikTok donde constantemente publica vídeos de bailes y bromas junto a su esposa e hija.