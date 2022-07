Humillaron a la familia Cossio en una tienda Gucci y así reaccionaron

Para nadie es un secreto que la familia ya acumula mucha plata, tanta, que incluso tenían una maleta repleta de ella, afirmando que ese era solo la ganancia de un mes, cuando en pena pandemia, la publicidad que obtuvo Cossio fue demasiada. ahora que tienen el poder de comprar tantos lujos, normalmente lo hacen en tiendas muy costosas y ahora, tratando de comprar varias cosas, el mismo vendedor los humilló.

Cada uno tiene bastante plata, pero tratan siempre de compartir todo juntos, por eso no es raro verlos de viaje o incluso de fiesta. Ahora mismo Yeferson se encuentra en Bélgica con su hermana y su esposo para asistir al festival Tomorrowland, uno especializado en música electrónica reconocido a nivel mundial.

Por eso han decidido entrar a una tienda Gucci, pero al parecer uno de los vendedores no quizo atenderlos, así que tuvo que llegar otra persona. La historia la quiso contar Jhoan a través de sus historias:

“Vinimos a una tienda Gucci aquí en Brucelas y este señor no nos quiso atender. A veces no entiendo porque las personas que trabajan en estos lugares se creen superiores y miran por encima a los demás, ¿se imaginan donde la tienda fuera de él?”

Pero la historia no termina ahí “Llego una chica muy amable y los atendió super bien y Don Chim** está que se mata porque la compra es grande. Yo no compre ni chim** me dañó el h** malgenio, así que mejor voy a ir a otro lado” afirmó Jhoan.

Muchas personas no solamente repudiaron la actitud del hombre, pero recalcan aun más que ellos deberían apoyar más las marcas colombianas “Y en colombia tanto producto de alta calidad qué hay; sin embargo prefieren ir a gastar millonadas y que los traten mal, solo por apariencia”