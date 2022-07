¿'Epa Colombia’ definitivamente perdió su cuenta?, ahora se burlan de ella

A pesar de que le ha ido fenomenal con sus keratinas, a Epa Colombia no le han salido bien todos sus negocios. Instagram @epa_colombia

‘Epa Colombia’ ahora mismo no está pensando que está pasando con sus cuentas de Instagram, pero las cosas no pintan nada bien para ella ahora. Desde hace varios meses viene tratando de recuperar su cuenta oficial de keratinas, pero no ha sido posible y ahora parece más difícil que nunca.

Lea también: Karol G y Feid tratan de ocultarse de la prensa de la forma más ‘ridícula’

El fin de semana pasado fue de ensueño para la empresaria, pues estuvo en Expobelleza con un gran stand y casi que todo el tiempo estuvo lleno, sobre todo cuando ella estaba presentes y regalando productos. A pesar de que se quejó de la organización, muchos otros exponentes, como la misma Yina Calderón, confesó que el éxito del evento fue rotundo.

El objetivo de estos espacios es precisamente darle más visibilidad a los emprendedores y a las marcas, que fue lo que se logró en la mayoría de casos. Sin embargo, a ‘Epa Colombia’ le han quitado una arma bastante importante, que era precisamente la cuenta de sus keratianas en Instagram, la cual ya contaba con más de dos millones de seguidores.

Ella afirmó que estaba tratando de recuperarla y que por eso, toda la publicidad que estaría haciendo, la haría desde su cuenta personal, pidiéndole perdón a las personas a las que no les gustaba ver sus promociones en sus historias.

Lea también: Milena López reveló su peor tusa: “tomaba aguardiente y me arrancaba las pestañas”

Ahora, parece que no hay posibilidad de que la empresaria ya recupere su cuenta, pues se ha conocido que dicha cuenta ya contaría con otro nombre “Aliphpp” en donde se ofrecen consultorías al parecer, de marketing. Hasta el momento no se ha pronunciado la misma ‘Epa’, pero no debe ser fácil para ella perderla, pues era donde tenía toda su empresa y prácticamente donde más vendía.

A pesar de lo grave que podría ser, muchos no lo creen y afirman que solamente está tratando de llamar la atención “No sabe que hacer pa seguir llamando la atención, ya su tiempo de “Influencer” pasó (Sí es que alguna vez lo fue)”

A pesar de no caer muy bien, no parece correcto que la gente se burle de las desgracias ajenas.