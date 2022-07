‘Epa Colombia’ se fue para Cancún con su novia, ¿luna de miel a la vista?

‘Epa Colombia’ no se cambia por nadie, pues estaría pasando por su mejor momento, tanto personal como con sus empresas. Según lo que se vio en redes sociales, la presencia de ella en Expobelleza fue un éxito contundente, pues muchos estuvieron apoyándola, comprando y por supuesto compartiendo el amor que le tienen a ella.

Precisamente ese mismo fin de semana, ‘Epa’ cumplía años, así que la celebración fue con todas las de la ley y por supuesto su novia Karol Samantha llegó de sorpresa al hotel donde ella estaba quedándose, pues entró a la habitación y le decoró todo con bombas y una carta bastante especial.

Según lo que había dicho la misma ‘Epa’, las cosas entre ellas iban lento y seguro, pero lo que se vio en redes sociales, Karol le habría dado un anillo a la empresaria. En la cama había un letrero que decía “¿Y si lo intentamos?” con una rosa que se abría en la parte de arriba con un gran anillo.

Hasta el momento no se sabe si se trata de compromiso oficial, pero por el letrero de por si ya dice mucho.

Ahora las dos están pasando sus días en las playas de Cancún y lo han dejado saber con varios videos, uno en especial donde aparecer arrodilladas en la arena y cantando una canción de amor. Muchos ya se dieron por vencidos y aceptaron el amor entre las dos, pues al parecer ‘Epa’ realmente si estaría bastante feliz.

No sería nada raro que decidieran irse a vivir juntas en el penthouse, sobre todo si ya hay un compromiso de matrimonio de por medio. Muchos usuarios en internet no perdonan, por eso le han recalcado que se suponía que ‘Epa’ no podía salir del país por lo problemas legales que ha tenido. Además de eso, se dice que el amor se le nota a ella, pero a Karol ni por las curvas.