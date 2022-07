Karol G y Feid tratan de ocultarse de la prensa de la forma más ‘ridícula’

Karol G y Feid están en la boca de todo el mundo, ya que son uno de los artistas más reconocidos en la industria musical, sobre todo Karol, que se ha convertido en un referente mundial. Obviamente, luego de su ruptura con Anuel, muchos de los fanáticos quieren verla de nuevo enamorada y feliz y al parecer si sería así.

Ya van bastante coincidencias para que solo sean coincidencias respecto a la relación de los dos. Desde que se vieron tan románticos en el escenario, ya varios empezaron con los rumores. Publicaron historias desde el mismo lugar y descubrieron que Feid tiene una foto de Karol G de pantalla en su celular ¿qué más se necesita?

Para rematar los vieron cenando en un restaurante de España y a penas se dieron cuenta que estaban llamando la atención de todos, quisieron retirarse, pero la prensa ya estaba allí, así para evitarlos y evitar ser fotografiados, salieron con unos manteles en su cabeza, ella, Feid y todos los acompañantes de su equipo.

Obviamente el video se hizo viral, sobre todo porque muchos de la prensa les estaban casi que rogando por una foto. Muchos comentaron no entender por qué tratan de ocultarse si es evidente que tienen una relación romántica:

“Ni Shakira se había atrevido a taparse así. De verdad que la gente se vuelve famosa y levitan” “Erda que vaina mala no puede tener un rato de fama por qué se creen los dueños de la película” “Hay tanta gente boba por no decir otra cosa que se ponen a rogarle a esa gente que son unas personas igual que uno solo porque cantan una canción y muestran la cola y no le prestan atención al público que es el que les da fama en fin cada quien con sus cosas”

Al parecer, dicha acción para muchos fue bastante exagerada.