Milena López reveló su peor tusa: “tomaba aguardiente y me arrancaba las pestañas”

Ni la presentadora Milena se ha salvado de vivir un mal de amor en la vida. López ha estado muchos años presentando para el canal RCN, en “Muy Buenos Días” cuando estaba Jota Mario. Además de su talento, se hizo viral por la épica caída que tuvo al aire en el 2013, cuando estando sentada de espaldas, se dejó caer tan duro que terminó volteándose y golpeándose la cabeza.

Fue tan gracioso, que se ha convertido en uno de los momentos más épicos de la historia de la televisión Colombia. Ahora, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, la presentadora ha decidido revelar cual fue la tusa más dura que ha tenido que vivir:

“Tuve un novio que vivía en Miami y yo me gastaba esta vida y la otra yendo a visitarlo y yo siento que él ni siquiera consideraba que éramos novios, pero yo me visualizaba mucho en esa relación. Yo dije ‘ya encontré la persona para mi vida, para casarme’. Yo me acuerdo que una vez quedamos en pasar juntos el 31 de diciembre en Nueva York, era mi primera vez. Yo arme tremendo paseo, llevé a mi prima, llevé a una amiga y este man nunca llegó, ustedes no saben la llorada que me pegué. Yo llevaba unas pestañas postizas porque me quería ver divina para él y yo me las arrancaba y tomaba aguardiente y me las arrancaba. Esto fue mejor dicho, terrible”.

Por supuesto mucho se rieron e la triste historia que contó Milena en redes sociales, pues no podían evitar imaginar la escena de las pestañas. Además de eso, la mayoría de ellos se compararon y afirmaron que si eso le pasaba a ella, a los ‘mortales’ no podía esperarles nada bueno.