Jessi Uribe hizo llorar a una de sus fanáticas en un concierto

Jessi Uribe se ha convertido en uno de los cantantes más destacados de Colombia, cautivando a millones de personas a través de sus canciones y haciendo suspirar a varias de sus seguidoras que elogian su físico en diversas publicaciones. Pero a través de una reciente video, el joven demostró que no solo tiene un buen aspecto y una voz armoniosa sino también un gran talento para transmitir sentimientos, logrando emocionar a una de sus fanáticas en un reciente concierto.

El intérprete de ‘Dulce pecado’ ha estado presentándose en diversos países, no solo en su tierra sino también en otros lugares donde la música popular tiene una gran recepción. Y a pesar que en todos sus conciertos logra hacer vibrar a su público, decidió resaltar uno en particular que demuestra que sus temas no solo invitan a que las personas bailen sino también a sentir muchas cosas.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Jessi Uribe mostró un corto clip de una de sus presentaciones en Canadá, dejando ver que tanto él como el público se emocionaron mucho durante el evento. También mostró que una de sus fanáticas destacó entre la multitud, por lo que el intérprete decidió acercarse a ella para cantarle una estrofa de su tema ‘La culpa’, haciendo que la chica no pudiera contener sus lágrimas de la emoción.

“Anoche en Toronto me hicieron llorar y no lloré solo, lloramos juntos. Nos vemos pronto mi gente, me los llevo en el corazón”, escribió el cantante en la publicación, mostrándose inclinado mientras le canta muy de cerca a una de sus fans.

A propósito del emotivo video que compartió Jessi Uribe, varios de sus seguidores no se contuvieron y dejaron diversos mensajes en la sección de comentarios, con muchos de ellos dejando ver que envidiaban a la chica por tener la suerte de que el joven le dedicara una parte del tema, mientras que otros aplaudieron su buena acción.

“Me encanta cuando un artista rompe esa barrera de imposibilidad frente a su fan”, “A mí me cantan así y yo me enamoro” y “Qué dicha tuvo esa chica, quiero que me pase lo mismo” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación del cantante.