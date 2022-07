Jessi Uribe enseña a Nodal a comer lechona ¿Será que ahora sí respetará a Colombia?

Pocas veces unas sonrisas se ven tan reales cuando dos artistas de diferentes países se juntan, como el reciente caso de Jessi Uribe y Christian Nodal. Quienes aprovechando el paso del mexicano por Colombia decidieron probar una lechona.

Puede leer: ¿Cuánto calza Jessi Uribe? Por este video se puede adivinar la medida

Es de recordar que la lechona es un plato típico de la región del Tolima y Huila. Este plato fuerte está compuesto por carne de cerdo, arveja y es servido con arepas de maíz blanco y una variedad de natilla.

“Enseñándole a comer lechona al viejo Cris Nodal 😂😂 que buena charla mi hermano👊🏻 Dios bendiga siempre ese increíble talento y esa hermosa voz”, escribió al pie de publicación el intérprete de ‘Dulce Pecado’.

El post se llenó de reacciones de parte de los seguidores de ambos artistas, quienes al verlos juntos lo primero que se les pasó por la cabeza es una colaboración musical.

“Este sí que es un buen junte, estoy seguro que aquí nacerán las mejores canciones de despecho para los hombres ja ja ja ja ja ja ja ja de puro ver las fotos me dio sed de la peligrosa🥃🍺🍸”, destaca entre los comentarios.

¿La lechona cambiará la actitud de Nodal con artistas colombianos?

Pero así como muchos aplaudieron el encuentro, y esperan que se haya enamorado del sabor del plato, otros simplemente no olvidaron lo sucedido días atrás, cuando el colombiano Ryan Castro denunció delante de su público a Christian Nodal sin siquiera mencionarlo.

“Hay un artista que vino aquí a cantar, que es de México. Y ese mari…nos criticó, habló mal de nosotros, de mi ciudad, de mi país. Ayer tuve un evento también con él y habló mal de mí. Supuestamente es el artista principal de acá”, dijo Castro.

El ‘cantante del ghetto’ continuó diciendo que el ex de Belinda puso trabas para evitar que el colombiano se presentara en el evento. “Y no nos quería ni dejar cantar, no nos quería ni dejar poner las pantallas, no nos quería dejar poner el sonido. Pero el artista principal de acá es el artista de Colombia, que soy yo”.