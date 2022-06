Jessi Uribe confesó que estuvo a punto de alejarse de Paola Jara

Jessi Uribe está recién casado con Paola Jara y a pesar de que su luna de miel terminó en Dubai, lo cierto es que están viviendo algo de ensueño trabajando juntos. Ahora que Jessi se alista para estrenar su última canción, se ha reunido a a las afueras de Bogotá y le confesó a todos que estuvo a punto de dejar a Paola Jara por siempre.

Lea también: Marcela Reyes mostró en la intimidad a su esposo y lo halagó por su miembro

Ahora son una de las parejas más queridas de todas, pero no siempre fue así. De hecho, lo suyo empezó en medio de las críticas de todo el mundo en redes sociales porque supuestamente Jessi Uribe dejó a su exesposa Sandra por irse con Paola. A pesar de eso, Jessi dejó claro a través de varias entrevistas que las cosas no fueron así.

Lea también: ¿Qué regalo le dio Maleja a Tatán por su victoria en MasterChef?

Ahora, luego de varios años, confesó por fin, como se dieron las cosas “estábamos de promoción y yo todo el tiempo le pedía un besito, solo quiero un besito, y no. Hasta que llegamos a un medio, y yo le volví a pedir un besito y me dijo ‘no, porque nos podemos enamorar’ y yo ‘ay maric*, qué me acaba de decir’ me fui y no pasó nada. Duré 10 minutos en el carro y compuse esto” afirmó el cantante para luego interpretar su canción ‘Prohibido enamorarse’ que dice “Pueden pasar dos cosas, que me digas que si y me vuelva un loco por buscarte, o me digas que no y me dedique a olvidarte” entre otras cuantas cosas.

Dicha canción revela Jessi, que fue la primera que le escribió a Paola y una de las más importantes ya que era una letra de amor a carta abierta. A partir de ahí, las cosas empezaron a fluir mucho más y ahora son, una de as parejas del año.