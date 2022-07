Luisa Fernanda W incomodó a sus seguidores con un inusual video sobre comida

Luisa Fernanda W ha demostrado estar al día con las tendencias, no solo en lo que respecta a ropa y maquillaje sino también en cuanto a contenido. Es por eso que la influencer decidió crear su propio video de ASMR, una práctica en la que se generan diferentes sonidos que ayudan a calmar y a relajar a las personas. Pero tal parece que la joven hizo todo lo contrario ya que muchos de sus seguidores se sintieron incómodos por lo que escucharon en el clip.

‎Los videos de respuesta meridiana sensorial autónoma,‎ o ASMR por sus siglas en inglés, han estado llamando la atención de muchos internautas durante las últimas semanas, no solo disfrutando de los ruidos sino también participando en la tendencia creando su propia biblioteca de sonidos en clips que pueden ir desde poco minutos hasta horas.

A través de su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W publicó un video con esta temática sensorial usando un gran micrófono que compró recientemente para poder conseguir una mejor calidad en los efectos de sonido, lo que ayuda a que la experiencia sea más realista.

Si bien hay varias temáticas, la youtuber decidió inclinarse por la comida, generando así varios sonidos al masticar diversas golosinas como gelatina, papas fritas y galletas. En el clip no solo resaltan los diferentes ruidos que hace con su boca al ingerir los alimentos sino que también se puede ver en su rostro que disfruta al saborear cada uno de los productos.

Pero a pesar de que gran parte de este tipo de videos suele ser muy popular y generar críticas positivas, en el caso de la creadora de contenido ocurrió lo contrario ya que varios de sus seguidores comentaron lo incómodos que se sintieron al escuchar los ruidos de la joven.

“No lo pude ni ver completo, no pasé de la gelatina”, “A mí no me agrada estos vídeos, me da desespero” y “No lo hagas por favor. Esos sonidos me hacen erizar del fastidio”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Luisa Fernanda W.