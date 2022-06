Luisa Fernanda W le respondió a un seguidor que la criticó por embarazarse tan rápido

Luisa Fernanda W está pasando por uno de sus mejores momentos de su vida, tanto personalmente, como profesional. Tanto ella como Pipe Bueno ha encontrado el balance perfecto para poder trabajar juntos y tener ese espacio personal también que es muy importante. Luego de un año pasado de haber nacido Máximo, la pareja ya está nuevamente embarazada de otro niño.

Luisa y Pipe Bueno habían sido tendencia desde hace meses porque se venía rumorando que la creadora de contenido estaba nuevamente embarazada, pero ninguno de los dos quería confirmar nada hasta que Luisa se sintiera preparada. Hace poco, en una fiesta organizada por la hermana de Pipe, se hizo la revelación de sexo y del nombre, dando como resultado un hermanito para Máximo llamado Domenic, un nombre unisex.

Ahora, por medio de sus historias en Instagram le contestó a un seguidor que le dijo que era muy pronto para tener otro bebé

“¿Rápido para quien? si es para ti, super respetable, para mi, simplemente se dio en el tiempo de Dios perfecto. El tiempo pasa tan rápido que yo de verdad siempre intento vivir el aquí y el ahora. Si Dios me dio la oportunidad de tener un hijo seguidito con Máximo, me parece genial, de hecho, me encanta la idea. Creo que es muy lindo que crezcan desde tan pequeños juntos, que tengan esa hermandad” terminó por decir la creadora de contenido.

Muchos otros también comentaron que ella tenía derecho a tener otro bebé cuando ella quisiera, además si tenía los recursos y estabilidad económica necesaria, ¿por qué no?

Aunque realmente lo que más llamó la atención de los comentarios, fue que se burlaron de la forma de hablar y contar las cosas, pues parecía que ella quería filosofar un rato, pero no le daba, pues se enredaba a cada rato “Debería echar a la manager y conseguirse una que le enseñe a expresarse. Se enreda al hablar, dice tanto que al final no dice nada”