Yeferson Cossio mostró los daños millonarios que le ocasionó su perro

Las mascotas forman parte de la familia de muchas personas, brindando amor y momentos divertidos a sus dueños. Pero a veces también pueden generar algunas complicaciones como en el caso de Yefferson Cossio y su perro Dobby, quien le ha ocasionado daños millonarios a sus pertenencias.

El influencer ha demostrado en más de una ocasión lo mucho que aprecia a los animales, involucrándose con refugios y hogares de adopción en más de una vez, además de protagonizar varias historias con sus mascotas a través de sus redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión se mostró molesto por las acciones de su perro.

A través de un par de historias de Instagram, Yeferson Cossio dejó ver que su perro Dobby no era precisamente el animal con mejor comportamiento, mostrando que había masticado una zapatilla deportiva de marca muy costosa. En uno de los clips compartidos se puede notar que en la parte del talón del calzado le falta un trozo de goma.

“Dobby, usted tiene gustos muy caros. A usted le gusta Dolce”, dijo el creador de contenido mientras golpeaba juguetonamente al perro en su cola con el calzado destruido. En el video también escribió que este sería el tercer par que le rompía en menos de un mes, todos ellos de esta misma marca.

Instagram: @yefersoncossio

En la siguiente historia se puede ver que Yeferson Cossio dejó de estar molesto con Dobby, ya que aparece acariciándolo mientras sonríe. Sin embargo, en el clip redactó un mensaje en el que describe la actitud destructiva de su perro y nombra qué otros objeto ha comprometido.

“Perro destructor: perro que me sale muy costoso; perro que come muebles, colchones y zapatos de 4.000.000 para arriba; su preferencia es cuando no tienen ni un mes de comprados”, escribió el influencer en el clip.