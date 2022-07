¿Yeferson Cossio se tatuó a ‘Stranger Things’ en la espalda?

Yeferson Cossio, aparte de ser un amante de la creación de contenido para redes sociales, también lo es por los tatuajes, pues uno de sus más grandes distintivos en su cuerpo, es la cantidad de tatuajes que lleva, incluso en la cara. Estos últimos días, el creador de contenido ha dejado ver a través de sus historias los amigos y lugares que ha visitado para sus diferentes tatuajes.

Cossio no solo se ha hecho tatuajes porque sí, de hecho, cada uno de ellos tiene un significado diferente, sus perros, su familia, sus valores, etc. Ahora Cossio ha decidido taparse varios que tenía en el estómago y en la espalda, además porque habían ciertos huecos que estéticamente no le llamaban tanto la atención. Por eso mismo ha mostrado lo doloroso que ha sido, pero el satisfactorio trabajo que le han hecho.

El diseño de la espalda parece ser una calavera un poco deforme. Se manejan los tonos azules, negros y rojos y como precisamente la serie de ‘Stranger Things’ esta siendo famosa, muchos han dicho que lo que se hizo Yeferson en su espalda tiene que ver. Pero lo cierto es que la única coincidencia que tienen, son los colores.

Aparte de compararlo con la serie, algunos afirman que tatuarse por tusa esta de moda, así que es probable que todo lo que está haciendo sea para tratar de cerrar esos ciclos que la mayoría de veces es tan difícil, tanto así, que incluso lo compararon con Christian Nodal, afirmando que lo que falta es que se tatúe la cara:

“ahora falta que lo veamos con la bandera de Colombia en la cara” “Stranger Things” “Yo a él lo amo y amo su trabajo por los animales de la calle, pero que triste que por un lado tiene todo materialmente, y por el otro llenar esos vacíos con esas imágenes”