La ex de Juan Duque, amor de Lina Tejeiro, lanza tremenda pulla y lo deja como infiel

Lina Tejeiro podría estar más enamorada y tragada que nunca y ya no lo oculta. A pesar de que el gran amor de la actriz fue Andy Rivera y lo intentaron en varias oportunidades, afirmó que las cosas que no encajaban simplemente había que soltarlas y no tratar de pullar las cosas por más que quisieran que funcionaran. Ahora Lina esta lista para una nueva relación, como ella misma lo ha dejado saber y parece que Juan Duque esta logrando su cometido.

A pesar de no haber confirmado anda oficialmente, los dos no hacen más que comentarse y dedicarse tweets de amor. Así como dijo Lina, bastante cursis. Pero definitivamente la felicidad no es completa, pues a pesar de que muchos están contentos con lo que se está formando entre ellos, hay otros que no les mandan las mejores vibras.

La ex novia de Juan Duque, Sofía Tabares, ha dado mucho de que hablar por las publicaciones que está haciendo en sus redes sociales, pues la también creadora de contenido a dejado entrever que la relación se terminó por un engaño por parte de Juan.

Todo empezó porque Juan publicó en su cuenta de Twitter “Cuales fiestas ni que mierd**. Yo solo quiero una fan de ‘Harry Potter’ que me acompañe a los parques y nos gastemos la plata comprando varitas”. Esto fue un detonante para Sofía, pues publicó otro tweet en son de respuesta “Pues la tenías gran h*** y le pusiste cachos”.

Pero por si aun no era muy claro, Sofía siguió compartiendo más comentarios en su cuenta de Twitter “Mi familia ike ‘a ver, brindemos por la que cambiaron por Lina Tejeiro’” “Ya desbloqueé la llorada en un restaurante cuál será el siguiente nivel omg”

Además de eso, ha insinuado que a pesar de haber terminado ya, se sigue enterando cada vez más de engaños y cosas malas de Juan. Pero eso parece no importarle a Lina quien ya publicó su primera foto con Juan y afirmó estar a dos carcajadas de enamorarse.

