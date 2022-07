Isabella Santiago confesó que le ha costado conseguir pareja por ser una mujer transgénero

Isabella Santiago ha tomado protagonismo en el mundo del espectáculo colombiano, no solo por su polémica participación en MasterChef Celebrity sino por su trabajo frente a las cámaras, destacando por su rol protagónico en la telenovela ‘Lala’s Spa’. Pero tal parece que en el ámbito del amor no ha tenido mucha suerte ya que comentó que ha sido rechazada por muchos chicos solo por el hecho de ser una mujer transgénero.

El nombre de la venezolana estuvo en boca de muchas personas hace algunas semanas debido a su eliminación en el famoso programa de cocina, algo que generó opiniones divididas entre los internautas ya que mientras uno quedaron tristes, otros se alegraron de su salida debido a que protagonizó varias escenas polémicas. Esto hizo que la joven recibiera mensajes negativos a través de sus redes sociales.

A través de un video publicado en el canal de YouTube de la revista Fucsia, Isabella Santiago habló sobre varios aspectos de vida, en especial sobre el amor y qué tan difícil ha sido para ella conseguir una pareja al ser una mujer transgénero.

“En el amor yo he sufrido muchos rechazos. He conocido personas, hombres maravillosos pero que luego me toca dejar a un lado esos sentimientos y seguir adelante porque es triste que por el simple hecho de ser mujer trans no tengas el derecho a ser amada”, comentó la actriz en el clip.

“Una cosa es que te rechace en la calle una persona que no te acepta, pero cuando alguien sentimentalmente no te acepta es muy duro porque tú no lo entiendes. Es un montón de cosas que llegan a tu cabeza hasta un punto en donde tú dices como ‘¿será que la del problema soy yo?’”, confesó.

Sin embargo, a pesar de que se ha llevado varios rechazos durante su vida, Isabella Santiago no planea cruzar los brazos ya que aún sigue creyendo en el amor verdadero. “Yo creo en el amor a primera vista, yo creo en el amor para toda la vida. Y sí, yo sueño algún día con casarme y tener hijos porque siento que me lo merezco”, dijo con mucha seguridad.