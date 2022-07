¡Tremendo mujerón! Ella es la sensual amiga trans de Isabella Santiago con la que viajó a Tailandia

Una de las participantes más polémicas de MasterChef durante esta temporada es la venezolana Isabella Santiago. Su salida, que para muchos generó alegría para otros fue totalmente injusta porque el plato que preparó no tuvo menos errores que el de Tatán.

Isabella se despidió del reality llorando mientras contó que abrió su corazón al público y compañeros. Tras la expulsión, Santiago viajó a Tailandia y ha descrestado en redes sociales publicando fotografías en las que se ve su esbelto cuerpo. Pero, más allá de los comentarios generados, quien realmente se ha robado todas las miradas es su amiga transexual que fue ganadora del Miss International Queen del 2013, Marcela Ohio.

¿Quién es la amiga transexual de Isabella Santiago?

Ambas mujeres transexuales se encuentran disfrutando de lo mejor de Filipinas. En las historias y publicaciones de las redes sociales, tanto Isabella Santiago como Marcela Ohio, han dejado claro que sus esbeltos cuerpos las hacen totalmente atractivas robándose más de un suspiro.

Marcela Ohio es una modelo brasileña internacional que ha desfilado en algunas de las pasarelas más representativas de la industria de la alta costura. De hecho, desfiló para la Semana de la Moda de Nueva York donde descrestó con su belleza en el año 2019 y desde entonces su crecimiento profesional no ha parado.

Sobre la estigmatización que existe con la palabra transexual, Ohio afirmó a medios en Brasil que ella es una mujer trans y no quiere ocultarlo: “Soy una mujer trans orgullosa y nadie borrará mi historia. Ser reconocida como modelo es muy importante, pero eso no quita que la gente conozca mi historia y me admire por ser una mujer trans que consiguió su espacio y que tiene talento”