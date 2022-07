“Casi que no lo supera”: las opiniones que generó el posible nuevo amor de Lina Tejeiro

Juan Duque, Lina Tejeiro y Andy Rivera “Casi que no lo supera”: las opiniones que generó el nuevo amor de Lina Tejeiro / FOTO: Instagram Juan Duque, Lina Tejeiro y Andy Rivera.

La actriz Lina Tejeiro publicó una fotografía en sus historias de Instagram en la que se le ve en un ascensor abrazada del cantante Juan Duque lo que, junto a uno que otro comentario en Twitter, hace pensar que hay un romance entre ellos dos.

Su posible noviazgo ha dado mucho de qué hablar, pues hasta la exnovia del artista Sofia Tabares ha hecho comentarios al respecto. En su cuenta de Twitter escribió: “mi familia ike ‘a ver, brindemos por la que cambiaron por Lina Tejeiro... Ya desbloqueé la llorada en un restaurante cuál será el siguiente nivel omg”.

Le puede interesar: La ex de Juan Duque, amor de Lina Tejeiro, lanza tremenda pulla y lo deja como infiel

Los otros que se pronunciaron fueron los seguidores de la actriz colombiana: “Por fiiiiiin”, " me alegro por ella”, “tras 500 años con el mismo y otros 500 de tusa, ya era hora”, “mientras él la presume, el Andy la tenía escondida”, “todos nos merecemos un amor lindo no importa cuánto toque esperar”, “casi que no lo supera”, entre otros han sido los comentarios de los seguidores de Lina Tejeiro.

Lina Tejeiro no ha tenido la vida sentimental perfecta, pues su ex relación fue demasiado mediática y llena de comentarios, incluso, fue llamada tóxica. Sin embargo, dichas experiencias le ayudaron a madurar y aprender, para así poder tener otra relación mucho más sana.

Vea también: Exnovia de Juan Duque quiere que Harry Styles se entere que está soltera

La actriz siempre se ha mostrado bastante entusiasta frente al tema del amor y las relaciones, a pesar de que duró mucho tiempo sin una pareja estable, aseguró que estaba esperando esta persona ideal para poder iniciar desde cero y, porque no, formar una familia.

Al parecer esta persona ya llegó y aunque ninguno de los dos ha confirmado este romance, si se han mandado indirectas románticas vía Twitter y la fotografía publicada por Lina Tejeiro sería la confirmación de este noviazgo.