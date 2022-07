Tremenda robada que le pegaron a Tatán de MasterChef

Tatán Mejía podría ser uno de los creadores de contenido más comentados últimamente, teniendo en cuenta que es uno de los participantes más postulado para llegar a la final de MasterChef 2022, debido a su excelente desempeño. Por eso mismo, los fanáticos del también deportista, viven pendientes de lo que él publica y comparte en redes sociales.

Lea también: James Rodríguez cambió de look y “parece un señor de 45 años”

Tatán está poniendo todo de si para lograr llevarse el tan anhelado premio en la cocina más importante de Colombia. Por eso, hasta sus compañeros admiten que se la pasa estudiando diferentes platos para tener con que al momento de enfrentarse en los retos culinarios.

No sabemos si específicamente quiso comprar este artefacto para estudiar, pero algunos apuntan que tenía que ver con ello. A través de su perfil en Instagram, Tatán confesó que quiso comprar una tablet por internet porque la suya estaba rota:

“A mi se me había dañado mi tablet, esta, en toda la esquina. Ya estaba molestando para mover la pantalla y yo dije ‘necesito una nueva’ y compré una tablet por internet. y yo llegué a la portería y me dijeron ‘Sebas, ahí le llegó la caja’ y dije yo ‘juepu** llevo esperando esto como hace un mes’ y abro yo que la tablet, que la tablet y esta fue la tabla que me llegó. Esos chistes que dicen ‘lo que pides por internet/lo que te llega’ bueno, me acaba de pasar a mi”

Lea también: Shakira fue vista en la playa con sus hijos y otro hombre, ¿de quién se trata?

Tatán sacó de dicha caja, una tabla de cocina para picar alimentos. Muchos en redes sociales solamente querían saber el precio que tuvo que pagar por dicha compra. Otros afirman que por eso es mejor comprar las cosas físicas o simplemente pagarlo contra entrega, una vez revisado el producto.

A pesar de la perdida de plata, en definitiva, un momento para reír.