¿'Epa Colombia’ y Yina Calderón juntas en Expobelleza?

Expobelleza es un evento donde se presentan las marcas más importantes del momento, como su nombre lo dice, hacía la belleza. Muchas creadoras de contenido han optado por no solo quedarse en las redes sociales, sino que han querido también lanzar su propia marca y productos para vender. Muchas veces, terminan encontrándose en este tipo de eventos, pero resulta incómodo cuando ya no hay una amistad entre ellas.

En el caso de Yina Calderón, ella desde que salió de ‘Protagonistas de Novela’ lanzó su propia marca de fajas, lo que le ha producido muy buenas ventas y reconocimiento. Y por el otro lado, esta ‘Epa Colombia’ que son sus keratinas no solo ha vendido en tanta cantidad que logró comprarse su propio penthouse, sino que incluso se ha convertido en una de las más grandes empresarias en Colombia.

La Expobelleza será desde el 7 al 10 de julio y las dos estarán presentes en dicho evento, pero lo cierto es que la enemistad es tanta, que la misma Yina le pidió a los organizadores del evento que los stands de cada uno estuvieran muy separados, para evitar tener que cruzarse en algún momento. A pesar de que ella dice que no tienen ningún problema, prefiere ni siquiera tener que verla.

En un momento dado, ‘Epa’ quiso ayudarle con publicidad a Yina, quien había perdido de nuevo su cuenta de Instagram. Sin embargo, dicha ayuda no fue exitosa, pues ‘Epa’ Afirmó que Yina tomaba tanto, que no le permitía crecer porque todo lo mal gastaba. Al parecer a Yina no le gustó para nada. Las indirectas en redes sociales pasaron a ser bastante directas y hasta el momento, dicho problema no ha llegado a su fin y al parecer nunca llegará, pues no hacen más que retarse incluso musicalmente.