“Si no graba, no llora”: critican a Laura Tobón por “Showsera”

Laura Tobón parece estar pasando por su mejor momento personal. Se casó con el que dice ser el amor de su vida, el empresario colombiano Álvaro Rodríguez y ahora comparten un hermoso bebé llamado Lucca, de seis meses. En la parte profesional, ha estado modelando para diferentes marcas, aunque no la hemos visto en la televisión nacional. Por sus compromisos de trabajo, ha tenido que viajar a Europa y despedirse de su hijo fue lo más difícil.

Al parecer la presentadora tuvo que hacer el viaje de su vida. Ha ido con una de sus amigas más cercanas Andrea Agudelo a lo que parece ser un evento de moda.

Obviamente la presentadora lucía hermosa en sus redes sociales, pero la crítica vino cuando compartió al despedida de su bebé Lucca, pues Laura subió un video en donde le explicaba a su hijo porque se iba con lágrimas en los ojos “Nos vemos en unos días amorcito mío” dejando ver sus ojos rojos de llorar. Muchos afirman saber el dolor o la tristeza que se siente dejar a un hijo cuando hay que trabajar, pero definitivamente recalcan que no hay necesidad de subir esos videos o fotos.

“Hay mamitas que tienen que dejar sus hijos solos, a merced de un vecino, o del peligro diario. Otras en el ICBF porque no tienen que darles de comer. Construyan historias, ¿para esto se pagan una carrera completa? Hagan honor a ser periodista hágalo por los que dejaron huella, hágalo por su descendencia. Estas noticias dan ganas de llorar pero de lo vacías” afirmó un usuario de Internet.

Otros hiciero referencia a las lagrimas an caías que podían llegar a ser “Si no graba, no llora”. Lo cierto es que al parecer a muchos no estuvieron de acuerdo con la actitud de Laura Tobón.