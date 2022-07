Juan Pablo, participante de El Desafío 'The Box' Juan Pablo dice que su madre no creía que él podía llegar a El Desafío ‘The Box’ / FOTO: Captura de video Caracol Televisión.

En el capítulo de este miércoles en El Desafío ‘The Box’ se llevó a cabo la última prueba de Hambre y Castigo que tuvo como vencedor a Beta y al equipo Alpha como el derrotado, por lo que deberá pasar hambre por todo el ciclo.

Durante una charla entre Juan Pablo y Karina, el boyacense contó cómo fue que entrenó para lograr ser uno de los súper humanos de esta temporada.

“En el campo con pesas, hice unas de concreto; el ganado también ayudó porque me tocaba correr detrás cuando se salían y de cotero”, contó el atleta, quien agregó que llevaba alrededor de 10 años entrenando.

Además, agregó que su sueño siempre había sido ser parte de El Desafío, pero que era un sueño que veía “inalcanzable”: “Mi mamá tampoco me apoyaba tanto, que yo no servía para esto y que me iba a quedar grande”.

Su compañera Karina le dijo que ahora que logró llegar al reallity y estar cerca de la última etapa de ‘The Box’, ella va a estar muy orgullosa de lo que logró: “de alguna u otra manera el persistir es muy importante, porque la gente a mitad de camino se queda y tu seguiste con tu idea de que querías venir y mira; de admirar”.

Terminado el reto de premio y castigo, comienza la última etapa de El Desafío ‘The Box’.