¿Qué está haciendo Greeicy Rendón para bajar de peso?, esto dijo la cantante

Greeicy Rendón estaba en plena gira y lanzamiento de canciones cuando quedó embarazada de Mike Bahia. Obviamente la llegada e Kai ha sido un regalo completo y lo mejor que le ha pasado, pues anda más enamorada que nunca, publicando los tiernos momentos que vive al lado de su hijo, como le habla y que ha sido lo mejor y lo peor de esta nueva etapa. Aparte de sacarle el tiempo a su hijo, tiene también que dedicarse al ejercicio para volver a su cuerpo tonificado.

Por una de las cosas que más admiran a Greeicy, más que por su música y su talento para la actuación, es su cuerpo, ya que muchos consideran es una de las mujeres más bellas del país, sumándole la gran personalidad con la que cuenta.

Teniendo en cuenta que luego de un embarazo, es normal que el peso aumente, la piel sobre y se vean cambios en la alimentación y el apetito, la cantante ha iniciado una especie de ejercicios para poder llegar a estar como lo estaba antes de dar a luz. Greeicy ha querido darle un consejo a todas las personas que están implementando el cardio en sus vidas:

“Hacer ejercicio en general me cuesta y que lo diga mi entrenador y cardio peor. Yo nunca en mi vida he tenido este hábito. Pero ahora que tengo un objetivo, necesito esto, porque para igual para bajar ese porcentaje de grasa, que vamos muy bien, igual necesito hacer cardio. Lo que he descubierto es que, llevo ya tres días con cardio intensivo y al principio, horrible, a los 10 minutos me quiero bajar, pero literal digo ‘no quiero estar haciendo esto’ pero cuando sigo y llevo como 15 minutos siento que el cuerpo se activa. Entonces la conclusión es que cuando tengan la mente que ya no puedan más, es ahí donde toca” terminó por decir la colombiana llena de sudor.

Cabe resaltar que esto ha sido lo que le ha funcionado a Greeicy, teniendo en cuenta que cada cuerpo es diferente.