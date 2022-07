“¿Qué se me ve?” Greeicy Rendón le preguntó a las mamás luego de subir una serie de fotos

La cantante Greeicy Rendón no oculta ante sus fans lo que realmente está sintiendo. Instagram @greeicy

La cantante Greeicy Rendón es una de las celebridades colombianas más activas en sus redes sociales. Desde siempre, la caleña ha encantado a sus seguidores con sus videos de baile, su relación con el también cantante Mike Bahía, y ahora con publicaciones sobre su maternidad y su hijo Kai.

Lea también: Así luce la madre de ‘Matilda’ a 26 años de su estreno

De manera muy transparente, la voz de éxitos como ‘Más fuerte’ y ‘Somos amantes’ comparte de manera activa con su audiencia la nueva experiencia de ser mamá con todo lo que eso trae: desde la recuperación de su cuerpo hasta la crianza de un hijo.

En esta tarde de sábado, Greeicy volvió a llamar la atención de los colombianos al subir una serie de fotos a su cuenta personal de Instagram.

“¡WOW! Ahora soy mamá y ¿saben que me encanta? Que yo soy una mujer que se da muy duro a sí misma, que se exige mucho y se critica demasiado (cosa en la que estoy trabajando). Pero esta experiencia me ha hecho sentir completamente orgullosa de mí. Me siento feliz y con la plena seguridad de estar haciendo un increíble trabajo, de estar entregando lo mejor de mí. Abierta a cada nueva cosa por aprender, por descubrir, por conocer. Ya soy toda una mamacita”, es lo que se lee en la descripción de la publicación.

También le puede interesar: ¿Clavo saca otro clavo? La prueba que confirmaría el nuevo romance de Lina Tejeiro

Asimismo, la artista se dirigió específicamente a las madres del internet y les hizo la pregunta: “¿Qué se me ve en las fotos?”

En la publicación, que a las pocas horas de subirse ya cuenta con más de un millón de ‘me gusta’, hay comentarios de sus seguidores en los que halagan su apariencia y tratan de adivinar a qué se refiere en su descripción.

“Se ve toda la hermosura del mundo mundial”, “Hermosa, se ve tu belleza de nuevo cuerpo que es mucho más wow que nunca”, “No soy mamá, pero respondo: se te ve el amor”, son algunas de las opiniones de celebridades y figuras públicas como Natalia Botero y Laura de León.