Aída Victoria Merlano rompió el silencio sobre su aumento de glúteos

Aída Victoria Merlano ha deslumbrado a sus seguidores con su atractiva figura en más de una ocasión, bien sea con el fin de hacerla notar o de manera casual durante las historias que comparte en su cuenta de Instagram. Y si bien han habido rumores respecto a que se ha sometido a varias cirugías, la joven decidió ponerle fin a esto al hablar sobre sus glúteos.

Desde que comenzó a tener presencia en las redes sociales, la influencer ha llamado la atención de muchos internautas, no solo por el contenido que publica sino por su figura, la cual ha recibido una gran cantidad de elogios e incluso comentarios subidos de tono. Debido a su buena formación, varias personas sospechaban que no solo se trataba de buena genética y trabajo duro en el gimnasio, alegando que el secreto detrás de su físico involucra varios retoques.

Puede leer: Aída Victoria Merlano despertó con una sorpresa luego de pasarse de copas

A propósito de los rumores que rondaban sobre algunas cirugías estéticas, Aída Victoria Merlano decidió romper el silencio y a través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram contó la verdad sobre una de las partes de su cuerpo que los internautas suelen asociar más con los retoques cosméticos: sus glúteos.

A través de un par de historias, la joven aprovechó la pregunta de uno de sus seguidores que tenía curiosidad respecto a qué procedimiento escogió para conseguir el aumento de glúteos. Ante la interrogante, dejó claro que no se trataba de biopolímeros sino de una serie de “hilos”.

Lea también: Aida Victoria Merlano sorprendió a su papá con un extravagante regalo por su cumpleaños

“Yo me puse hilos que son de un material que se llama polidioxanona, que es lo mismo con lo que hacen cirugías de corazón abierto. Eso ayuda a levantar el glúteo pero no a aumentar, a diferencia de lo que dice una persona por allí que yo me puse biopolímeros”, reveló.

Aída Victoria Merlano explicó que el procedimiento consiste en “una agujita con un hilito ‘enchurcado’, entra la aguja, sale y queda un hilo de polidioxanona”. Concluyó comentando que nunca ha inyectado biopolímeros en su cuerpo, desmintiendo así algunos de los rumores que circulan sobre sus glúteos.

Instagram: @aidavictoriam