¿Quién es el verdadero padre de Aída Victoria Merlano?

Aída Victoria Merlano actualmente es una de las influenciadoras más cotizadas del país, por sus declaraciones y sus ocurrencias en redes sociales. Poco se había conocido de su padre biológico, pues Merlano nunca hablaba de él y sus seguidores solían preguntarle sobre su paradero, a lo que la creadora de contenido afirmaba “¿Por qué la gente cree que porque yo solo hablo de mi mamá es que no tengo papá. ¡Sí tengo papá! Que no me quiera es otro tema”, en manera de broma.

Pero, en sus más recientes publicaciones Merlano dejó claro la excelente relación que tienen, esto en medio de los regalos y la celebración de cumpleaños que le hizo a su progenitor, en compañía de sus demás familiares. Su padre es José Antonio Manzaneda Vergara mejor conocido como “torniqueteo”, un taxista barranquillero, el primer esposo de su madre Aida Merlano y profuga de la justicia colombiana. La pareja contrajo matrimonio, cuando ella tenía 19 años y poco tiempo después la excongresista quedó embarazada de Karolyne Manzaneda, hoy conocida como Aída Victoria Merlano y años más tarde, llegó su hijo menor Esteban.

Luego de varios años juntos, el matrimonio entre Manzaneda y Merlano llegó a su fin. La separación trajo consigo problemas económicos aún peores para la familia, ya que tras la ruptura José Antonio desapareció de la vida de sus hijos. Tanto así que, Aída Victoria consideraba como su figura paterna a Julio Gerlein, un empresario barranquillero que pertenece a la élite, que durante 17 años fue quien le dio todo a ella, su estudio, su casa y sus lujos.

En medio de la investigación por corrupción política por parte de su madre, el nombre de José Antonio Manzaneda, volvió a aparecer y según un fallo condenatorio de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, suministrado a un periódico nacional, el padre de Aída Victoria, figuraba como tesorero de la campaña Aída Merlano al Senado, en el periodo constitucional 2018-2022, y su presencia fue ‘clave’ en la Casa Blanca, sede electoral.

José Manzaneda se encuentra relacionado con el cobro de los cheques girados por Julio Gerlein en pagarés durante el periodo del año 2017 y 2018 los cuales fueron utilizados para la financiación de la campaña de Merlano. A lo largo de la investigación se dio a conocer que existían 12 cheques por un total de 332 millones de pesos y ocho de esos cheques sumaban 235 millones de pesos.

Le puede gustar: Andrea Valdiri reta la censura de Instagram con una picante foto

La celebración de cumpleaños que le hizo Aída Victoria Merlano a su padre

La influencer se lo llevó hasta un concesionario, y desde allá según lo que contó en su red social de Instagram lo tuvo engañado hasta último momento. Ya que según un texto sobre el clip le aseguró en primera instancia que compraría una camioneta para ella. “Mi papa pensaba que yo iba a comprarme una camioneta”.

Pero de fondo una extensa tela negra cubre el vehículo que a los minutos fue develado junto a un hermoso lazo amarillo del lado del conductor. “¿Te gusta? Es tuya, la compré para ti”. De momento el papá de Aída Victoria Merlano no lo podía creer y dudaba hasta finalmente entenderlo. Y es así como esta fue y le entregó las llaves de la camioneta. Mientras él, sorprendido aún, lloraba sentado frente al volante.

“Nunca había visto llorar a mi papá, decía que pensaba que le iba a dar un infarto de la emoción”, continuó en el texto que aparece el clip. Mientras aseguró que, aun desde de eso, su papá decía que todavía no lo creía.

El regalo lo completó con una serenata de mariachis dentro del mismo concesionario y reiterando que hay tres cosas que no se pueden olvidar por muy alto que una persona llegue. “Toda la gloria siempre es para Dios; hay que honrar a papá y a mamá; por más que cambie nuestro entorno, la esencia siempre debe permanecer intacta”.

También le puede gustar: Jessi Uribe enseña a Nodal a comer lechona ¿Será que ahora sí respetará a Colombia?