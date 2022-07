Yina Calderón se despide del Mes del Orgullo LGBTI con un revelador atuendo

Yina Calderón no solo destaca por el tipo de contenido que comparte y por las diversas situaciones polémicas en las que se involucra, sino también por su atractiva figura. Y es que la influencer no duda en presumir sus atributos en las redes sociales, tal y como hizo recientemente con un atuendo revelador para despedir el Mes del Orgullo.

Si bien la DJ suele estar más enfocada en sus negocios y en su carrera en el mundo musical, también le gusta compartir con sus seguidores algunas fotos y videos en donde se puede ver su llamativa figura a través de diferentes atuendos extravagantes, mostrando así no solo su físico sino también su peculiar estilo a la hora de vestirse.

Y en este caso no es la excepción ya que Yina Calderón decidió sorprender a sus seguidores con una publicación en una de sus varias cuentas de Instagram, mostrando un atuendo que deja muy a poco a la imaginación compuesto por un par de mangas abultadas con los colores de la bandera LGBTI mientras llevaba su torso descubierto, tapando sus senos solo con un poco de cinta adhesiva negra en la parte central.

En el post, la empresaria aparece bailando al ritmo de una de sus canciones, aprovechando la oportunidad para presumir su nuevo color de cabello. También le dedicó un mensaje a la comunidad LGBTI en la descripción de la publicación: “#gaypride no te enamoras de un sexo, te enamoras de un ser. Feliz mes del orgullo LGBTI”.

Yina Calderón apoya el movimiento pero no forma parte de él

En ocasiones anteriores, la creadora de contenido ha mostrado su apoyo al movimiento LGBTI a través de diversas publicaciones relacionadas no solo con el Día del Orgullo sino pronunciándose a favor de la comunidad en diversas ocasiones. Sin embargo, recientemente dejó claro que no si bien suele apoyar a sus miembros, no forma parte de este grupo.

Así lo comentó luego de que se difundiera un video en el cual Yina Calderón aparece besándose con otra mujer. A propósito de esto, la influencer se pronunció, dejando claro que no le gustan las mujeres: “No me gustan las niñas, me gustan los niños (...) Yo no tengo problema con darle un beso a una mujer y no por eso me tienen que gustar”.