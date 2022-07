Desconsolada: Yina Calderón se mostró llorando porque su novio la iba a matar

Yina Calderón ahora se ha metido en tremenda problema y lo ha compartido en redes sociales. No es extraño que lo haga teniendo en cuenta que ella es tan polémica y a veces puede pasarse de copas, lo que genera que ñas situaciones se pongan más delicadas aun. Ahora, ha terminado de preocupar a sus seguidores con las historias que compartió llorando.

Luego de estar envuelta en los rumores de un romance con una mujer, Yina no para de meterse en problemas, pues ahora, está en tremenda pelea pública con Andrea Valdiri, luego de que la Barranquillera afirmara que había niveles, respondiéndole a una seguidora que las comparó. Yina no se quedó callada y le sacó los trapitos al sol con la relación de ella con Michael Ortega.

Para rematar, Yina apareció en sus historias contándole a sus seguidores que el que era su novio estuvo a punto de matarla y la dejó en un lote a la deriva:

“Señores, estoy por acá tirada. Yo tenía un chico que me gustaba y nos agarramos horrible en una discoteca. El tipo se cree malo y me botó por aquí en una vereda y necesito que me ayuden por favor, yo pensé que el tipo me iba a matar. Yo pensé que Jacobo me iba a matar. Se llama Jacobo Posada, perdóneme su mamá, perdóneme su papá, pero ese señor está loco”

Afortunadamente una mujer que iba pasando, la recogió y la acercó a la ciudad. A pesar de que Yina si se veía bastante afectada y alterada por la situación, muchos no le creen y aseguran que podría ser perfectamente invento de ella o que solo se trata de una exageración “Pero por ese tipo de vida que usted lleva es la razón por la cual atrae todo ese tipo de personas” “Esa vieja lo que necesita es ayuda profesional” “Ya no saben que inventar”