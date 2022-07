Yina Calderón y Andrea Valdiri vuelven y se ‘agarran’ por redes sociales

Yina Calderón y Andrea Valdiri no son las más amigas del mundo, de hecho, han tenido varios problemas públicos por comentarios, sobre todo de Yina, que muchas veces su misma imprudencia la ha metido en problemas. Ahora todo inició por una comparación de un usuario en redes sociales, que desató la enemistad evidente entre las dos.

Anteriormente se habían encendido las redes sociales porque Yina había dicho que Andrea perdió la plata de la cirugía porque se veía igual de gorda, a lo que ella decidió contestar compartiendo varias fotos de su cuerpo, además de un video en ropa interior para mostrar si abdomen bien marcado, dejando claro que ella estaba muy contenta con su resultado.

Ahora el físico vuelve a entrar en juego, pues un usuario le ha comentado una foto de Andrea que aparecía con una peluca “La Yina Calderón despelucada” a lo que ella contestó “Omitir. Hay niveles hermana”.

Esto bastó para que Yina se ofendiera de gran manera, pues no dudó en responder:

“‘Señora’ claro qué SI hay niveles de niveles y el suyo es el más grande. Tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un C.... Si habían o no hijos, si era o no casado.... Pero cómo ahora tienen plata y ‘fama’ se creen la chimba y las súper " señoras” jamás quisiera estar a su nivel... y por respeto a sus hijas no le digo más. Calladita mamita que usted sabe cómo es la cosa”.

Pero el tema no terminó ahí, pues la misma Laura Jaramillo, quien fue esposa de Michael Ortega en su momento, compartió una historia en su Instagram diciendo que estaba sorprendida de haber llegado del trabajo y encontrarse con tremendo escándalo por un cuento viejo. Dicho cuento fue que en su momento, Andrea se metió en el matrimonio de ella con el futbolista.

Andrea, hasta el momento, no ha contestado más.