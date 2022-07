‘La Segura’ confesó que casi acaba en urgencias en Perú

‘La Segura’ parece estar pasando por su mejor momento en todo el sentido de la palabra. Profesionalmente ha vuelto al ruedo con su contenido en redes sociales, emocionada por los nuevos formatos que está utilizando. Personalmente mucho mejor, porque a pesar de no haber confirmado nada aun, es evidente que tienen un romance.

Lea también: Yina Calderón y Andrea Valdiri vuelven y se ‘agarran’ por redes sociales

En redes sociales ha dicho que las cosas que se ven no se preguntan, además de dejar saber que está disfrutando mucho su sexualidad, pues ha compartido hasta fotos con chupones en su cuerpo, afirmando que lo hacía con todo el orgullo del mundo, añadiendo que al parecer le gustaba tener relaciones sexuales ‘con ganas’.

Ahora que está visitando Perú al lado del que sería su novio, Ignacio Baladan, la creadora de contenido ha preocupado a más de uno revelando que estuvo muy grave de salud:

“Anoche me dio una fiebre altísima. Me dieron medicamentos, de todo, pero la fiebre no me quiso bajar. A las seis de la mañana yo estaba mal, estaba roja, estaba caliente a morir. Nacho me toco y me dijo ‘jueput** estás muy caliente’ entonces trajo una cubeta con agua con hielo, me empezó a poner pañitos, compró medicamentos, termómetro y me metió al baño, con ese frío tan horrible que estaba haciendo. Tenía tanta pero tanta fiebre que ya estábamos preocupados, a las seis de la mañana preguntado si yo tenía seguro, afortunadamente tenía un buen enfermero”

Lea también: “Corrienthai”, así bautizó Chris Carpentier a la mezcolanza de Carlos Báez en MasterChef

Muchos de los seguidores obviamente se preocuparon, pero al mismo tiempo se aliviaron de saber que la creadora de contenido estaba mucho mejor y su semblante era muy tranquilo.

Ignacio efectivamente confirmó que se alcanzó a preocupar mucho por la situación, pues prácticamente era el responsable de lo que le pasara. Iniciaría comprándole a la casa un calentador, pues se dice que pudo haber sido el tremendo frío que hacía en el apartamento.