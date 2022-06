Andrea Valdiri explicó por qué su círculo de amigos es tan reducido

Ser una figura pública no solo trae cosas positivas como fama y dinero, sino que en ocasiones puede tener algunos inconvenientes como paparazzi al acecho y ‘haters’ en diferentes plataformas, o en el caso de Andrea Valdiri, un círculo reducido de amigos. Sin embargo, la bailarina explicó que si bien esto puede ser un factor negativo para algunos, para ella es algo de provecho.

Así lo dejó saber la influencer a través de una entrevista en el podcast de su esposo, Felipe Saruma, en el cual se sinceró sobre algunos detalles de su vida privada y profesional, destacando las razones por las que tiene pocos amigos y por qué eso se convirtió en algo positivo para ella.

En el podcast, el comediante le pregunta sobre su éxito y cómo este se relaciona con su personalidad, preguntándole si su fama ha hecho que se “cierre” con algunas personas. Esto hizo que Andrea Valdiri confesara que sí hay una relación entre esos ámbitos ya que para ella no todo el mundo es merecedor de las “bendiciones” que Dios le envía y por tanto suele escoger muy bien a las personas con quien las comparte.

“A ti Dios te da una bendición, y yo siento que no todo el mundo es merecedor de esa bendición (…) Si tú eres bueno en algo, tú eres estrella en lo que tú sabes hacer, pero no tienes necesidad de imitar a otro. Entonces, cuando querían parecerse o hacían cosas a mis espaldas y yo me enteraba, yo decía: ya entiendo que cada vez que voy subiendo siento que no todo el mundo tiene que estar ahí contigo”, confesó la creadora de contenido.

“No todos tus amigos van a estar contigo en ciertos momentos, porque los que no son tus amigos se van soltando de esa cuerda, entonces es ahí donde tú tienes que aceptar y decir: ‘ya, tengo que aceptar que esa persona no va a estar en mi vida, porque hizo esto, esto y esto’”, concluyó Andrea Valdiri.