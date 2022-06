Yina Calderón fue sorprendida con un nuevo color en su camioneta

Delegare a veces a las personas lo que se quiere puede ser un gran acierto que sin dudas será bien recibido, como el caso reciente de Yina Calderón. Y es que al ver cómo una reconocida empresa había hecho una transformación en el vehículo de un conocido ella decidió que quería lo mismo.

Es así como la única sugerencia que les dio era que indistintamente de lo que fueran a hacer simplemente se fijaran en cómo es su personalidad. Por lo que al transcurrir los días la entrega llegó y con ella una Yina Calderón con los ojos vendados que esperaba ansiosa por la gran sorpresa.

“Antes de abrir los ojos, quiero contarle a la gente que yo no le dije a Envolver que color… digamos… escoger, sino que se fijaran mucho en personalidad, porque no quería cag..., porque yo siempre la cag… entonces esta vez no”, confesó en uno de sus últimos videos mientras iba caminando de la mano de su madre hasta el lugar en el que una inmensa tela negra cubría el vehículo.

De inmediato se develó el misterio y el estallido de emoción de Yina fue inevitable al verse totalmente satisfecha como el resultado, tal como ocurría en el programa “Enchúlame La Máquina” de MTV.

“Que mi mamá se siente que es la primera, esta camioneta no es mía, es de mi familia y gracias. Me encantó de verdad”, exclamó Yina. Agregó que no es primera vez, pues ya le habían pintado otro carro en una tonalidad roja, esto debido a un golpe que tenía.

Está científicamente comprobado que el color de los automóviles está relacionado con la personalidad de su propietario. Así que, si los colores expresan emociones y sensaciones, el tono de la carrocería es simplemente una extensión del temperamento de las personas, tal como el caso de Yina Calderón.