Valentina Lizcano pierde 500 seguidores por salir en hilo frente a su hijo

Valentina Lizcano siempre ha sido muy libre en sus redes sociales con muchos temas, como por ejemplo su cuerpo y la crianza de sus hijos. A pesar de que tiene muchos seguidores que la apoyan en su contenido, parece que otras 500 personas no les parece correcto como exhibe su cuerpo al frente de su familia.

Todo empezó porque Valentina compartió un tierno video en donde aparece jugando con su hijo mayor Salvador. Los dos se encontraban en vestido de baño, Salvador con su pantaloneta y ella con un vestido de baño negro bastante pequeño. En el video no se ve nada extraño, solamente a ella entrar a la piscina y jugar bajo la lluvia con Salvador.

Al parecer, para una persona de su edad, ella no debería estar jugando con tan poca ropa con su hijo y por eso mismo, perdió la cantidad de seguidores que perdió. Ante esta sorpresiva situación, Valentina no se quedó callada y respondió ante las críticas:

“A mi me interesa que la gente que está aquí, estemos alineados con un pensamiento de amor y respeto. Resulta que a 500 personas que yo subiera un video bailando en vestido de baño y otro jugando con mi hijo, en vestido de baño. Uno es en la playa otro en la piscina, no se que tipo de ropa quieren que tenga. A parte de eso, no se porque me escriben ‘es que te dejo de seguir porque tu eres una mujer mayor con dos hijos y no deberías mostrar tu cuerpo’. De verdad no lo puedo comprender. Entiendo que hay vestido de baño más tapados, pero a mi toda la vida me ha gustado ponerme vestido de baño chiquitito porque me gusta broncearme toda” terminó por decir Valentina.

Ante esto, muchos otros aseguraron que no tiene nada de malo que definitivamente, la gente es bastante hipócrita.