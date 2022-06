Cintia Cossio habló sin tapujo sobre la exnovia de su hermano Yefersson

La familia Cossio suele ser bastante unida en todo el sentido de la palabra, pues cada viaje o fiesta, suelen encontrarse todos, convivir e incluso vivir en la misma casa, como pasó en la pandemia. Cintia y Jenn tenían una muy buena relación, hasta donde se veía en las redes sociales, por eso le han preguntado a la creadora de contenido sobre ella y ella contestó con varios videos.

Yeferson Cossio ha terminado una larga relación con Jenn Muriel, con la que ya vivía y tenía toda una familia conformada por perros, lo que aun los tiene en contacto, sobre todo cuando quieren ver a sus perros. Esto da indicación de que las cosas entre los dos terminaron bien y amistosamente, lo que para muchos podría ser el inicio de vovler.

Ante la posibilidad de que Cossio volviera con Jenn, Cintia contestó:

“Hace muchísimos años Yef tuvo una novia que yo adoraba con el alma. Resulta que cuando Yef terminó con Vivi, Vivi también terminó su relación conmigo. Yo me metí demasiado en ese rompimiento como ‘no por qué' y eso llevó a demasiados problemas con mi hermano y con la chica que empezó a salir con mi hermano, incluso se la empece a montar mucho a esa chica. Cómo eso me estaba llevando a tantos problemas, yo me jure no volverme a meter en las relaciones de mi hermano ni de ningún familia, no para bien, ni para mal. no me vuelvo a meter en nada, él ya es un hombre y sabe lo que hace”

Cintia dejó claro que efectivamente no volvió a involucrase, es decir, si Yeferson vuelve con Jenn, para ella esta bien y si no lo hace, también.

Por lo que se ha visto en redes sociales, Yeferson tendría otros planes y ya estaría saliendo con otras mujeres.