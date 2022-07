¿Cuál es el secreto de Lina Tejeiro para mantenerse con tanta energía?

Lina Tejeiro vive trabajando todo el tiempo, si no es actuando, es siendo la imagen de varias marcas, sobre todo de belleza. Muchas de las oportunidades que tiene Lina de hacer fotos, su manager Claudia Serrato es quien la acompaña a todo, constantemente sube historias mostrando todo lo que trabajan y como se divierten dentro del set. Por eso mismo muchos le han preguntado como hace para mantener tanta energía luego de un día lleno de trabajo.

De por si la actriz siempre ha tenido un nivel de actividad bien importante, pues generalmente siempre se muestra de esa manera. Además, la verdad es que varios aseguran que la felicidad se le ve por encima. Podría ser por los rumores de romance que vienen sonando desde hace algunos días con un cantante de reguetón.

Las historias de Lina se han destacado por ser muy graciosas, pues su misma personalidad le da para eso. Claudia siempre la graba posando y Lina siempre está bailando, cantando o simplemente haciendo algo gracioso, lo que divierte mucho a sus seguidores.

Apenas terminó la sesión de fotos se fue a su casa, como lo mostró en redes sociales, se lavó la cara y el cabello y se acostó. En la mañana compartió a través de sus historias, el secreto para estar así de activa todo el tiempo:

“Ayer estuve recibiendo muchas preguntas sobre la sesión de fotos y la que más se repetía era de dónde saco tanta energía. No sé, no sé de donde saco tanta energía, pero también es que me gusta tomar bastante café, cosas que me mantengan activa para poder darla toda en la sesión de fotos porque siempre uno gasta muchísima energía cambiándose varias veces de vestuario, posando, manteniendo una buena actitud” terminó diciendo Lina

Aparte del buen café que toma todos los días, es precisamente el esfuerzo y el amor que le pone, ya que según ella misma, ama su trabajo.