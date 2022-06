¿Puro marketing?: el nuevo amor de Lina Tejeiro aclaró los rumores

Los rumores que un nuevo romance de Lina Tejeiro empiezan a sonar cada vez más luego de que un cantante de reguetón empezara a comentarle las fotos. Aparte de eso, ella también le contestaba de la forma más coqueta y correspondida. Algunos pensaron que la relación podría tratarse solo de marketing ya que él estaba de lanzamiento musical.

Las cosas empezaron a sonar cuando Lina Tejeiro empezó a compartir una canción en específico llamada ‘X ti lo digo’, en donde habla de un gusto mutuo y el inicio de una relación. Juan Duque, el cantante, a firmó que dicha canción tenía dedicatoria con nombre propio. A pesar de no decir el nombre en concreto, todos los comentarios que han dejado, tanto Lina como él, es la prueba de que hay un gusto y es para ella la canción, pues de hecho cuando se lanzó la canción, Juan afirmó “ya salió tu canción culicagada”, manera en la que se refiere a ella.

Ahora que todos pensaron que solo se trataría del lanzamiento de la canción, Juan ha decidido aclarar las cosas en su cuenta de Twitter “Nunca voy a enfocar mi marketing en una polémica o un chisme, eso me parece falta de creatividad y buscar el camino fácil. Todo lo que publico y cantó es porque lo siento y me caracteriza la autenticidad. No, no es marketing” afirmó el cantante.

Muchos de los seguidores y usuarios en internet aseguran que les encantaría que los dos famosos tuvieran una relación luego de todo lo que ha pasado Lina con Andy y la separación un poco tóxica y tormentosa. Lina ha dejado claro que está lista para una nueva etapa de su vida con otra persona, ¿Juan será el afortunado? al parecer las cosas entre los dos estarían de maravilla y podría llegar a ser oficial.