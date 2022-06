¿Sandra Barrios le manda indirecta a Jessi Uribe?, esto publicó la mujer en sus redes sociales

Sandra Barrios y Jessi Uribe formaron una familia bastante unida hace unos años. Se casaron por lo civil y ya tenían cuatro hermosos hijos. La relación terminó en medio de rumores de infidelidad por parte de Jessi con Paola Jara. A pesar de que él dejó claro que no fue de esta manera, Sandra ha confesado que ya le gustaba Paola desde hace tiempo.

Ya han pasado un par de años desde que la pareja se separó, pero es evidente que la relación de los dos ahora, es muy limitada por sus hijos. El dolor que sintió Sandra y que fue tan público, fue tan grande que no se sabe si puedan llevar una especie de amistad, luego de tantos años de haber compartido como pareja.

Exesposa de Jessi Uribe agradeció en el día del padre a su nueva pareja

Ahora, para el día del padre, Sandra no dudo en felicitar al hombre que la acompaña, Jorge Armando Espinoza, quien logró ayudar a que su corazón se sanara: “Feliz día al papito de nuestra familia. A ese hombre dedicado y cariñoso que me enseña cada día el amor incondicional hacia mi, mis hijos y tus hijas. Dios te bendiga vida mía. Te amamos”

Obviamente los usuarios en internet no perdonan nada, así que a parte de felicitarlo, le han dejado claro que , aunque Jessi Uribe es el papá real de todos sus hijos, quien realmente los acompaña es Espinoza: “Felicitaciones a este papá, porque papá no es el que engendra, si no el que está todo su tiempo con sus hijos compartiendo” “Que gran hombre tienes a tu lado, eso es lo que necesitan tus hijos estabilidad emocional, no tanto dinero felicitaciones y bendiciones, para que vea que pare ser buen padre no hay que estar lleno de plata, y atendiendo a otra”

Muchos afirman que podría estar mandándole una indirecta muy directa al cantante, pues ni por las curvas nombró a Jessi Uribe en esta fecha tan especial.