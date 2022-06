Estos fueron los conmovedores mensajes de despedida para Isabella de MasterChef

MasterChef ha sufrido una conmoción por todo lado, pues ha salido de la competencia una de las que muchos creían, llegaría a lo más lejos de la competencia, al lado de Tatán. Para sorpresa de todos, un error tan simple como que la torta le quedó un poco dura, la sacó de la competencia. Aun creyendo que quien iba a salir iba a ser el deportista.

Obviamente la despedida fue muy emotiva, sobre todo porque ella realmente no podía creer que la hubieran sacado. Muchos se burlaron de los videos finales que presentaron de Isabella, teniendo en cuenta que se supone están los momentos más lindos, pero la verdad es que de Isabella presentaron todas las peleas posibles, suponiendo muchos que por lo visto, al equipo técnico de MasterChef tampoco le caía muy bien Isabella.

Obviamente sus compañeros conmovidos, no dudaron en comentarle la publicación que hizo Isabella en sus redes sociales despidiéndose de la competencia. Por un lado, Ramíro Meneses le comentó “nuestras peleas fueron una bobada, casi tontas y sobreponernos a eso y poder abrazarnos y sonreír de manera honesta, fue la mejor recompensa. Te quiero querida, somos amigos”. Cristina Campuzano se alargó con su mensaje resaltando las cualidades que Isabella tiene “Gracias por la amistad que me diste, y la manera franca en que pudimos hablar siendo nosotras, así no pensáramos siempre igual”

Chicho por otro lado compartió una foto con ella defendiéndola de todos los que se alegran por su salida “Antes de cualquier comentario aquí recuerden que o se trata de un juego, nada es tan importante como para llenarse de odio”.

Tatán compartió una foto del momento, pero no le dejó un mensaje a Isabella, sino un “uff” de alivio. Ante esto Manuela, excompetidora de MasterChef le dejó unos emojis de fuego, celebrando su presencia en el programa.